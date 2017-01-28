هولاند: لوجوب رد اوروبا بحزم على ترامب

دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم اوروبا الى “الرد بحزم على الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي سيتحادث هاتفيا معه اليوم”.

وقال هولاند على هامش قمة الدول المتوسطية في الاتحاد الاوروبي: “عندما تصدر تصريحات من الرئيس الاميركي حول اوروبا وعندما يتحدث عن تطبيق نموذج بريكست في دول اخرى، اعتقد ان علينا ان نرد على ذلك”، آملا في ان تبدأ اوروبا “حوارا حازما”.