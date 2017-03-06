هولاند: روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت اليوم، ان “روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام”، مضيفا: “حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي إلا أنها أحيانا الوسائل ذاتها، مع إضافة التكنولوجيا إليها”
المقابل المادي يفسد انتقال نجم جوفنتوس لتشيلسي
أحمد الحريري استقبل بركات
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
حقائق صادمة حول أسوأ كلمات المرور
أبل تخفض إنتاج آيفون بنسبة 10%
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