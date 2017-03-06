هولاند: روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في مقابلة مع صحف أوروبية نشرت اليوم، ان “روسيا تستخدم كل الوسائل للتأثير على الرأي العام”، مضيفا: “حتى لو أن الإيديولوجيا لم تعد هي ذاتها كما في عهد الاتحاد السوفياتي إلا أنها أحيانا الوسائل ذاتها، مع إضافة التكنولوجيا إليها”

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