هولاند دان الهجوم على مسجد في كيبيك

دان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اليوم الهجوم الذي وقع في مسجد في كيبيك واسفر عن سقوط ستة قتلى وثمانية جرحى، معتبرا ان “الارهابيين ارادوا ضرب روح السلم والانفتاح لدى الكيبيكيين”.

وقال الاليزيه في بيان :ان “رئيس الجمهورية يدين باكبر قدر من الحزم الاعتداء الشنيع الذي ادى الى سقوط ستة قتلى على الاقل وعدد من الجرحى في مسجد في كيبيك”.

إشارة إلى أنه قتل ستة اشخاص وجرح ثمانية آخرون امس في اطلاق رجلين النار على مصلين في نهاية صلاة العشاء في مسجد في كيبيك، حسب حصيلة جديدة اعلنتها الشرطة اليوم.

واعلنت الناطقة باسم ادارة الامن في كيبيك كريستين كولومب للصحافيين ان الشرطة تتعامل مع الاعتداء “كعمل ارهابي”.