هولاند: خروج لندن من الاتحاد الاوروبي سيكون مؤلما للبريطانيين

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم، ان “خروج لندن من الاتحاد الاوروبي “سيكون مؤلما للبريطانيين”، في كلمة على هامش زيارة يقوم بها لأندونيسيا بعدما ابلغت لندن رسميا الاتحاد برغبتها في الانسحاب منه.

وقال امام الصحافيين: “اعتقد ان ذلك سيكون مؤلما للبريطانيين”، معتبرا ان “بريكست سترغم أوروبا على المضي قدما من دون شك بسرعات متفاوتة”.