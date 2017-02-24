هوبس يستسلم في الربع الأخير ويخسر امام بيبلوس

جدد فريق بيبلوس فوزه على مضيفه هوبس في افتتاح المرحلة الخامسة من اياب بطولة لبنان لكرة السلة، وذلك بنتيجة (97-75) على ملعب مجمع ميشال المر الرياضي.

وكان بيبلوس قد فاز في مرحلة الذهاب على هوبس بنتيجة (84-55).

وحقق بيبلوس فوزه الحادي عشر مقابل خسارتين وهو تصدر ترتيب البطولة موقتاً برصيد 35 نقطة.

وتلقى هوبس خسارته الحادية عشر مقابل ثلاث انتصارات فقط في البطولة.

ولم تكن المباراة سهلة ابداً على الفريق الضيف حيث بالرغم من تقدمه طوال الوقت الى ان هوبس دائماً ما كان قريباً منه ويلاحقه بالنتيجة قبل إنهياره في الربع الأخير.

واتت نتيجة الأرباع على التوالي: (18-17)، (41-35)، (65-62).