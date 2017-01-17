هنري يبدي إعجابه بفيرمينيو

أعرب الفرنسي تييري هنري نجم أرسنال السابق، عن اعجابه باداء البرازيلي روبرتو فيرمينيو، لاعب ليفربول، أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله ضمن منافسات البريمييرليغ.
وقال هنري: “فيرمينيو هو اللاعب المفضل ليورغن كلوب، ليس لأنه في جودة زلاتان إبراهيموفيتش ولكن لأدائه الرائع في خط الوسط”.
وأضاف: “أصابني الهلع لما كان يقوم به أمام مانشستر يونايتد، الطريقة التي كان يلعب ويركض بها أجبرت لاعبي المانيو على العودة إلى الخلف”.
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