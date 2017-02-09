هل يكون كومان البديل المناسب لانريكي في البرسا ؟

اشار غويدو ألبرس الى أن رونالد كومان المدير الفني لايفرتون هو الأفضل لخلافة لويس انريكي في برشلونة.

وفي تصريح صحفي قال:”ادارة برشلونة لن تتحدث مع فرانك ديبور في حال رحيل انريكي ، بالطبع فرانك يمثل جزء من تاريخ برشلونة ولكن هناك مدربين اخريين يتابعهم”.

واضاف:”كومان هو أحد هؤلاء المدربين ويتابعه البارسا بتركيز خاصة وأنه يعمل بجهد كبير مع ايفرتون خلال الفترة الماضية.