هل يكون كومان البديل المناسب لانريكي في البرسا ؟

اشار غويدو ألبرس الى أن رونالد كومان المدير الفني لايفرتون هو الأفضل لخلافة لويس انريكي في برشلونة.
وفي تصريح صحفي قال:”ادارة برشلونة لن تتحدث مع فرانك ديبور في حال رحيل انريكي ، بالطبع فرانك يمثل جزء من تاريخ برشلونة ولكن هناك مدربين اخريين يتابعهم”.
واضاف:”كومان هو أحد هؤلاء المدربين ويتابعه البارسا بتركيز خاصة وأنه يعمل بجهد كبير مع ايفرتون خلال الفترة الماضية.
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