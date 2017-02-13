هل يعود كاسيريس الى برشلونة؟

كشفت شبكة توتو ميركاتو ويب ان نادي برشلونة الاسباني يفكر في التعاقد مع المدافع الدولي الاوروغواياني مارتن كاسيريس في صفقة انتقال حر في الفترة المقبلة، بعد الاصابة القوية التي تعرض لها المدافع اليكس فيدال.

وكان صاحب الت 29 عام قد لعب سابقاً مع برشلونة في موسم 2008-2009 حيث فاز بثلاثية التاريخية مع الفريق تحت امر المدرب بيب غوارديولا، بعد ان لعب 23 مباراة في ذلك الموسم.