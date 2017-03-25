هل يدخل ناصيف زيتون عالم التمثيل؟!

بات من المؤكد أن الفنان السوري ناصيف زيتون سيدخل الاستديو قريباً لوضع صوته على أغنية شارة مسلسل “الهيبة” الذي يجمع بين الممثلة نادين نسيب نجيم والممثل السوري تيم حسن في ثالث تعاون درامي بينهما.

وسيكون زيتون مشاركاً في دراما رمضان عبر شارة البداية والنهاية للمسلسل، فيما لم يكشف حتى اليوم عن اسم ملحن الاغنية او الشاعر.