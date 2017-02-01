هل هناك ألف ليرة لبنانية مزورة في الاسواق.. إليكم الجواب؟

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا “فايسبوك” خبر يحمل صورة لفئة الأف ليرة لبنانية على انها نسخة مزورة وقد زار تلفزيون “المستقبل” رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية المقدّم بشار الخطيب للوقوف على الموضوع وطمأنة الناس لنعلم ان النسخة المختلفة قليلا من الألق ليست مزورة

وبالتالي فإن الاصدار الجديد من فئة الألف ليرة لبنانية يحوي علامات آمان أكثر من النسخة السابقة

وحسب الخطيب فإن خمسين في المئة من مهام مكتب مكافحة الجرائم المالية تركّز في المرحلة الاخيرة على العملة المزورة وبالتالي فإن الفئات النقدية المزورة التي ضبطها المكتب في الاشهر الستة الماضية هي:

فئة 100 ألف ليرة لبنانية تم ضبط أوراق مجموعها 36 مليون ليرة لبنانية

فئة خمسين ألف ليرة لبنانية تم ضبط أوراق مجموعها 22 مليون ليرة لبنانية

فئة عشرين ألف ليرة لبنانية تم ضبط أوراق مجموعها 3 ملايين ليرة لبنانية

فئة 10 آلاف ليرة لبنانية تم ضبط 260 ألف ليرة لبنانية

اضافة الى ضبط 667 ألف دولار من فئة المئة دولارا

وهذه المبالغ كلها ليست قليلة قياساً الى السوق اللبنانية وحجمها وتم سحبها من الاسواق

أما من يستلم أوراقاً نقدية ويشك في أمرها وصحتها عليه التبليغ

اضافة الى الاحرف النافرة والالوان

واذا قارنا نمو سوق تزوير العملة نلاحظ تقدماً بالمكافحة وتراجعا بعمليات التزوير ما يعطي جوا من الطمانينة في نفوس المواطنين.

تقرير: باسل الخطيب.