هل لا زال لبنان يتمتع بالسرية المصرفية؟

السرية المصرفية اعتمدها لبنان اعتبارا من العام 1956 ما ادى الى جذب رؤوس الأموال والودائع وتوفير مناخ الإستقرار الإقتصادي. واليوم بعد 60 عاماً هل لا يزال لبنان يتمتع بالسرية المصرفية خصوصا وسط الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة بين الدول لتبادل المعلومات المالية والضريبية؟
تقرير: باسل الخطيب
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