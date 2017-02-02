هل سيعود ابراهيموفيتش الى الدوري الايطالي ؟

ألمح وكيل الاعمال مينو رايولا الى امكانية رحيل موكله زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي الى الدوري الايطالي في الفترة المقبلة .
وفي حديث له ، قال رايولا :”إبراهيموفيتش كان دائما معجبا بنابولي وبالحماس الكبير المتواجد هناك ، لقد كبر في عائلة بثقافة مماثلة لتلك المتواجدة في جنوب إيطاليا ويرى أنه سيرتاح تمامًا هناك”.
وأضاف :”زلاتان يعرف جيدًا ما معنى حب الناس في نابولي لكرة القدم ، لطالما أثارت تلك الأجواء إعجابه ، ليس لدى لاورينتيس رئيس النادي الإيطالي أية مشاكل معه وكما أقول دائمًا ، مع إبرا لا يمكنك أبدًا أن تعرف ما سيحصل في المستقبل”.
التشاوري الصيداوي نوه بانجاز الجيش بعين الحلوة: الشغور الرئاسي اصبح مؤذيا للبنان
الحريري: أتطلع لتشكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقسام
نهاية أسبوع دامية.. الإرهاب يضرب 5 دول
انتخابات تيار المستقبل في البقاع.. عراجي: الانتخابات تؤكد على عافية التيار وعلى ممارسة الديمقراطية السليمة في مسيرته
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
Powered By Future Television s.a.l