هل سيعود ابراهيموفيتش الى الدوري الايطالي ؟

ألمح وكيل الاعمال مينو رايولا الى امكانية رحيل موكله زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي الى الدوري الايطالي في الفترة المقبلة .

وفي حديث له ، قال رايولا :”إبراهيموفيتش كان دائما معجبا بنابولي وبالحماس الكبير المتواجد هناك ، لقد كبر في عائلة بثقافة مماثلة لتلك المتواجدة في جنوب إيطاليا ويرى أنه سيرتاح تمامًا هناك”.

وأضاف :”زلاتان يعرف جيدًا ما معنى حب الناس في نابولي لكرة القدم ، لطالما أثارت تلك الأجواء إعجابه ، ليس لدى لاورينتيس رئيس النادي الإيطالي أية مشاكل معه وكما أقول دائمًا ، مع إبرا لا يمكنك أبدًا أن تعرف ما سيحصل في المستقبل”.