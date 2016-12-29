هل تزوجت أديل سراً؟! (صور)

انتشرت الأخبار العالمية عن زواج النجمة العالمية أديل سراً من حبيبها سيمون كونيكي .
وتأتي هذه الأخبار عن التقاط عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لأديل البالغة من العمر 28 عاماً وهي تقوم بجولة تسوق في لوس انجلوس مظهرةً خاتم زواج في يدها .
يذكر ان اديل لديها من سيمون صبي هو انجلو يبلغ من العمر 4 سنوات .
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