هل تزوجت أديل سراً؟! (صور)

انتشرت الأخبار العالمية عن زواج النجمة العالمية أديل سراً من حبيبها سيمون كونيكي .

وتأتي هذه الأخبار عن التقاط عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً لأديل البالغة من العمر 28 عاماً وهي تقوم بجولة تسوق في لوس انجلوس مظهرةً خاتم زواج في يدها .

يذكر ان اديل لديها من سيمون صبي هو انجلو يبلغ من العمر 4 سنوات .