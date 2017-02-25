هل بيرين سات بعلاقة حب مع شاب سوري؟!

أكدت بعض الصحف التركية أن النجمة التركية بيرين سات على علاقة حب بشاي سوري إسمه أحمد ياسين وهو نجل أكبر رجال الاعمال في محال الصناعة في سوريا.

وأضافت المعلومات أن الشاب الثري قام بنقل معاملهم من حلب الى تركيا، واكملوا عملهم هناك وشوهدت بيرين معه سيارة حديثة جدا، وسريعة في اسطمبول، حيث تناولوا العشاء في احد اهم المطاعم التاريخية على البوسفور.

وبحسب التقرير الشعب التركي لا يريد ان تكون الممثلة مغرمة بشاب سوري، ولكن الشاب الحلبي يفكر في الزواج من الممثلة التركية الشهيرة، رغم ارتباط كل واحد منهما ارتباطا عائلياً، لكنهم سيتخطون المحظور وقد يتزوجان.