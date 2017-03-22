هلع في لندن بعد عمليتي دهس وطعن قرب البرلمان.. ومقتل المهاجم

بعد فرنسا وبرلين، إهتزت الاربعاء، العاصمة البريطانية لندن على وقع عمليتي دهس وطعن فوق جسر ويستمنسر أدت الى مقتل شخصين وجرح اثني عشر.

إذاَ حط الارهاب المتنقل رحاله في بريطانيا، مستهدفاً مبنى برلمان ويستمنسر ومحيطه، حيث بدأ الهجوم بعملية دهس نفذها سائق سيارة رباعية الدفع ضد عدد من المشاة عند جسر قريب من البرلمان ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا.

بعدها اردت الشرطة المهاجم الذي قطع الاشارة الحمراء بعد عملية الدهس وتوجه نحو مبنى البرلمان قبل ان يترجل من سيارته ويطعن شرطياً محاولا اقتحام مبنى البرلمان البريطاني أثناء انعقاد جلسة لمجلس العموم بحضور رئيسة الحكومة تيريزا ماي، كانت مخصصة لمناقشة التصويت على تعديل مشروع قانون المعاشات التقاعدية.

وأعلنت الشرطة البريطانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل في الهجوم، بالإضافة إلى مقتل منفذ الهجوم الذي قالت السلطات البريطانية إنها تعامل معه على أنه “هجوم إرهابي”.

وقال نائب مفوض الشرطة البريطانية مارك رولي: “نعتقد أن منفذ الهجوم شخص واحد ولكن التحقيقات ما زالت جارية”. وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة.

وأوضح رولي أن “الهجوم بدأ عندما دهس سائق سيارة بعض الأشخاص من العامة و3 شرطيين على كوبري وستمنستر، ثم اصطدمت السيارة قرب البرلمان وخرج منها شخص مسلح بسكين ليستكمل هجومه محاولا اقتحام البرلمان”، مضيفا أن الشرطي الذي قتل كان من حرس البرلمان.

وعلى الفور، قدمت ماي تقدم تعازيها لأهالي ضحايا هجوم البرلمان. في حين أعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن دعم بلاده واستعداده للتعاون مع بريطانيا.

كذلك أعلنت الخارجية الاميركية أن ترامب تابع عن كثب الوضع المثير للقلق خارج البرلمان البريطاني، مطالبة الرعايا الاميركيين في لندن بالاتصال بعائلاتهم لتأكيد سلامتهم، في حين عززت شرطة نيويورك اجراءاتها الامنية في محيط مقري البعثة والقنصلية البريطانية.

من جهتها السفارة السعودية في لندن دعت الرعايا السعوديين في لندن وايرلندا الشمالية الى أخذ الحيطة والحذر، في وقت قالت الخارجية الروسية إن الحادث قرب البرلمان البريطاني مقصود، داعية مواطنيها في لندن لتوخي الحذر.