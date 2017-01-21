هكذا ودعت كيم كاردشيان باراك أوباما

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، صورة جمعتها مع باراك أوباما الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وعلقت كارداشيان على الصورة قائلة:”شكرا سيدي الرئيس، سنشتاق لك”.
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