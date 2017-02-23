هكذا منع جورج كلوني زوجته أمل من زيارة العراق

كشف الممثل الأميركي جورج كلوني، عن سلسلة اجراءات بدأ يتّخذها مع زوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، خلال فترة حملها بتوأمهما الأوّل (فتاة وصبي).

وأشار في حديثه لمجلة “Paris Match” الفرنسية أنه رغم عملها كمحامية لحقوق الإنسان، لن تزور بعض الأماكن، كالعراق وغيرها، طيلة فترة الحمل حفاظاً على سلامتها وسلامة التوأم.

وأكد أنه لن يزور جنوب السودان والكونغو خلال فترة حمل زوجته، لافتاً الى أنّه سيتنقّل معهما ومع الطفلين بين بريطانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، حتّى تستقرّ العائلة في بلدٍ واحد مع دخول التوأم الى المدرسة.