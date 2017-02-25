هكذا كانت نادين نسيب نجيم.. وهكذا أصبحت!! (صور)

بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها ملكة جمال لبنان السابقة نادين نسيب نجيم، عبر المسلسلات التي شاركت ببطولتها، تعود صورها القديمة مجددًا لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذه الصور، التي تظهر نجيم قبل إجراء بعض التغييرات في وجهها، تبدو فيها طبيعية، في حين تظهر صورها الجديدة تكاوين وجهها بشكل أكبر وأكثر جرأة.