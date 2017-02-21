هكذا عايد صابر الرباعي إبنته الشابة (صورة)

خطفت صفاء ابنة النجم التونسي صابر الرباعي الانظار بجمالها ونعومتها.

ومن المرات النادرة، نشر الرباعي صورة ابنته على صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك” بمناسبة عيد ميلادها وعلق عليها: “كل سنة وانت وردتي وجوهرتي التي تزين حياتي وبالنجاح والصحة الدائمة يا قرة العين”.

وتفاعل الجمهور بشكل مع الصورة التي لاقت اعجاب الالاف منهم، وخطفت الشابة الانظار بجمالها الطبيعي، حيث ظهرت من دون ماكياج، فانهالت على الصورة التعليقات التي شددت على الشبه الكبير بينها وبين والدها.