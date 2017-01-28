هكذا طلبت شيرين الزواج من معجب لها!

أحيت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً في مهرجان “طابا هايتس” للموسيقى، ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى، والذي يهدف لتنشيط السياحة في جنوب سيناء وخليج العقبة.

وافتتحت شيرين، الحفل بأغنية “آه يا ليل”، كما قدمت باقة من أروع أغانيها أبرزها: “بص بقى، مش بتاعة الكلام ده، وكتير بنعشق، ومبتفرحش، وعلى بالي، ومش عايزة غيرك، ومشاعر، ومتعتذرش”.

وارتدت شيرين بذلة رمادية كتب على ظهرها “لا تقلق” باللغة الإنكليزية، وحمل جمهورها لافتات “شيرين خط أحمر”، و”الشعب الشيريني”، كما مازحت شيرين أحد الحاضرين وهو شاب في جسد طفل يدعى حمودة ويبلغ من العمر 16 عاما، ويعمل في مجال التمثيل، وطلبت منه الصعود على المسرح وطلبت الزواج منه ومشاركتها في عمل فني، كما غنت له أغنية “حمودة”.

المصدر: روتانا