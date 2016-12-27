هكذا رد باسم يوسف على الشامتين

سخر الإعلامي المصري، باسم يوسف، في تغريدة نشرها على “تويتر” ممن وصفهم بـ”الشامتين”، رادا على تعليقات وصلته من مصر، تشمت من كونه خارج البلاد ولا يستطيع العودة.

وكتب باسم يوسف على صفحته الرسمية، قائلا: “يا جدعان، والنبي الناس اللي بتخش وبتشمت اني اترميت بره البلد ومتغرب، ومش عارف ارجع، على أساس إني باتقطع من جوه.. مين قالكم إني زعلان؟”.

وكثيرا ما يسخر باسم يوسف من التعليقات التي تصله، واعتاد أن يركز في سخريته على إعلاميي مصر، والحالة الاقتصادية المتردية في البلاد، إلى جانب بعض السخرية من النظام المصري.

المصدر: عربي21