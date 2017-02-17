هكذا حوّل نظام الأسد سجن تدمر إلى “مذبح” للشعب السوري

سجن تدمر العسكري الواقع على بعد مئتي كلم شمال شرق العاصمة دمشق بالقرب من مدينة تدمر الصحراوية والذي افتتح عام 1966 كان مخصصا للعسكريين.

ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه مصمم لإنزال أكبر قدر من المعاناة والإذلال والخوف بالنزلاء حسب شهادات سجناء سابقين، كان في السجن 7 ساحات خارجية وبين 40 و50 زنزانة كبيرة تحوي عددا من السجناء و39 زنزانة صغيرة، إضافة إلى 19 زنزانة تحت الأرض للحبس الانفرادي.

في 1980 شهد السجن مجزرة أودت بحياة 2700 غالبيتهم من المعارضين بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت حافظ الأسد ودمره داعش عام 2015.