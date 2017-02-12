هكذا احتفلت مريم أوزرلي بعيد ميلاد ابنتها (صور)

إحتفلت النجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة في الوطن العربي بشخصية “السلطانة هيام” بعيد ميلاد إبنتها لارا الثالث، مع أفراد أسرتها وأصدقائها.

ونشرت أوزرلي عبر صفحتها على “انستغرام” صوراً من أجواء الإحتفال وكتبت تعليقاً مؤثراً أعربت من خلاله عن شدة تعلقها بلارا، فقالت: “أنتي هديتي الأكبر، حبي الأعظم، الأولى والوحيدة، كل شيء في حياتي، منحتيني القوة من أول ثانية، لا يوجد كلمات يمكنها شرح مدى حبي العميق لكي،.. عيد ميلاد سعيد لارا، وشكراً كثيراً لعائلتي”.

يُذكر أن أوزرلي أنجبت إبنتها من رجل الأعمال التركي جان التاش، الذي كانت إرتبطت معه بعلاقة حب إنتهت بالفشل، بعد أن رفض الأخير الإنجاب منها.