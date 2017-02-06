هكذا أنقذت مضيفة طيران طفلة من الاتجار بها!

استطاعت مضيفة طيران تُدعى شيلا فريديريك البالغة من العمر 49 عاماً من إنقاذ فتاة وقعت ضحية الاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “اندبندنت” أن المضيفة على متن طيران ألاسكا، شعرت بخطب حين رأت الفتاة التي يبلغ عمرها 15 عاماً في حالة يُرثى لها برفقة رجل أنيق للغاية.

وأشارت شيلا إلى أنّ الرجل أصبح عدائياً عندما حاول بعض الركاب التواصل مع الطفلة، عندها قررت المضيفة ترك رسالة لها في الحمام فردّت هذه الأخيرة بـ”النجدة”.

وقد أبلغت شيلا على الفور قبطان الطائرة الذي بدوره ترك بلاغاً لدى الشرطة في سان فرانسيسكو حيث تم اعتقال الرجل بتهمة الاتجار بالبشر.