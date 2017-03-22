هزيمة داعش الهدف الأول لأميركا.. ومقتل البغدادي مسألة وقت

فيما لفت رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الاربعاء، الى إن امبراطورية التنظيم تتقلص في العراق، اعلن وزير الخارجية الأميركية ان مقتل زعيم تنظيم “داعش” الارهابي ابو بكر البغدادي مسألةُ وقت.

إجتمع وزراء خارجية ثمان وستين دولة من دول التحالف الدولي ضد “داعش” في واشنطن للاتفاق على الخطوات المقبلة لتسريع طرد التنظيم المتطرف من معاقله في سوريا والعراق.

وفي افتتاح الاجتماع الاول من نوعه منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض، قال ريكس تيلرسون ان مقتل زعيم “داعش” مسألة وقت ليس اكثر، متعهدا بأن بلاده ستزيد الضغط على تنظيمي داعش والقاعدة وتعمل لإقامة مناطق آمنة لمساعدة اللاجئين على العودة إلى ديارهم.

واضاف تيلرسون ان “هزيمة داعش تعد الهدف الأول لأميركا في الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أن “بلاده ستقدم ملياري دولار للمناطق المحررة من داعش في سوريا والعراق، وستعمل على مواجهة التنظيم أيديولوجياً”، معلنا عن وضع خطة اميركية تشمل مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، إن قوات بلاده تخوض حربا شرسة ضد داعش في الموصل، ولكن على الرغم من الصعوبات تمكنت من إعادة الاستقرار إلى مناطق كثيرة بالعراق.

وأضاف أن العراقيين موحدون في المعركة ضد هذا التنظيم الارهابي الذي بدأت امبراطوريته تتقلص في العراق، معلنا ان ميليشيات الحشد الشعبي أصبح ضمن منظومة الدولة العراقية، وانه لن يُسمح لأحد بحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية.

ميدانياً، تستعد القوات العراقية المشتركة وقوات التحالف الدولي لعملية عسكرية كبيرة لتحرير مناطق عنه وراوة والقائم غربي الأنبار.

وأكدت مصادر أمنية عراقية، أن أبناء العشائر والقوات الأميركية باشروا بعملية نوعية لتطهير منطقة “عكلة” التابعة لناحية البغدادي 90 كم شمال غربي الرمادي.