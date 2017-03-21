هزة أرضية في البقاع الشمالي صباحا

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في بيان، “انه سجل عند الساعة الخامسة والـ 56 دقيقية بالتوقيت المحلي من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 21 آذار 2017، هزة أرضية بقوة 3,8 درجات مقياس ريختر، حدد موقعها في البقاع الشمالي وقد شعر بها بعض المواطنين”.

مشاركة 0