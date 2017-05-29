هذه رسالة ترامب للمسلمين بمناسبة رمضان!

هنأ رئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد ترامب، المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يحظى بالقدسية لديهم، متمنياً لهم “شهر رمضان عامر بالبهجة والسرور”.

وقال الرئيس في كلمته في 26 أيار “خلال شهر الصيام من الفجر إلى الغروب، سوف يجد العديد من المسلمين في أميركا وحول العالم المعنى والإلهام في العمل الخيري والتأمل اللذين يعززان مجتمعاتنا”، بحسب موقع shareAmericaa.

وقال ترامب: “إن روح رمضان تعزز في جوهرها الوعي بالتزامنا المشترك برفض العنف، والسعي لتحقيق السلام، والعطاء للمحتاجين الذين يعانون من وطأة الفقر أو بسبب النزاعات”.

إلى ذلك، تمنى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون وزوجته ريندا سانت كلير، للمسلمين في جميع أنحاء العالم أن يكون شهر رمضان بالنسبة لهم “شهرًا مباركًا وحافلًا بالسلام”.

وقال الوزير في بيان له بمناسبة حلول هذا الشهر “إن رمضان هو شهر الخشوع والكرم والتأمل الذاتي. والأهم من ذلك، أنه وقت اجتماع الأسرة والأصدقاء والتصدّق على من هم أقل حظًا من البشر، إن هذا الشهر يذكرنا جميعًا بقيم الانسجام والتعاطف المشتركة التي نعتز بها”.

المصدر: العربية