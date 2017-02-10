هذه المدن الأكثر ذكاء في العالم!!

صنفت مدن سنغافورة ونيويورك وبرشلونة وأوسلو ولندن وسان فرانسيسكو، كأذكى المدن فيالعالم، من حيث البنية التحتية لتكنولوجيا الإستشعار عن بعد، وذلك وفقاً لتقرير الربع الرابع من عام 2016، نشرته شركة التسويق Proximity Directoryy.

ويسرد التقرير الجديد المدن التي عمدت إلى نشر أجهزة إستشعار القرب، وهي أجهزة الإستشعار التي تكشف عن الأشياء مثل السيارة المتواجدة في موقف السيارات، حيث جمع التقرير البيانات من أكثر من 370 مزوداً لحلول أجهزة إستشعار القرب، في أكثر من 50 دولة مختلفة.

ويتجه العالم إلى الإعتماد على أجهزة الإستشعار على نحو متزايد، حيث يجري حالياً إستعمال ما يصل إلى أكثر من 13 مليون جهاز إستشعار، منها حوالي 8 ملايين جهاز إستشعار منارة وحوالي 2 مليون جهاز إستشعار لمجال الإتصالات القريبة NFC، وحوالي 3 ملايين جهاز إستشعار على شكل نقاط واي فاي لاسلكية.