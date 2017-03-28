هذه المباراة الأكثر مشاهدة في العالم عام 2017

سجّلت مباراة الصين وكوريا الجنوبية، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، التي جرت الخميس الماضي، رقمًا قياسيًا في المتابعة التليفزيونية خلال عام 2017.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الصين للإعلام الرياضي، فقد تابع المباراة أكثر من 70 مليون صيني على الأقل، وهو أحد أعلى الأرقام التي يسجلها برنامج رياضي عبر قنوات “سي سي تي في” خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما تابع المباراة مباشرة من خلال موقع “بي بي تي في سبورتس” 12.6 مليون مشاهد، وكان مجموع مشاهدات تسجيل المباراة أكثر من 25 مليون مشاهد، وهو أعلى رقم في حجم المتابعة لعام 2017.

في غضون لك، قال أمين عام الاتحاد الاسيوي داتو ويندسور جون:”قارة آسيا تعتبر أكبر قاعدة لمشاهدي كرة القدم في العالم”.

أضاف:”هذا الإنجاز التاريخي يعكس الخطوات التي قمنا بها من أجل تحقيق إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل إبقاء كرة القدم لتكون الرياضة الأكثر شعبية في القارة”.