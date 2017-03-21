هذه الأجهزة التي منعتها واشنطن ولندن بمقصورات الطائرات

كشفت التعليمات الصادرة من سلطات إدارة النقل في الولايات المتحدة الأميركية بإلزام الركاب بوضع أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية الآتية:

Camera

Tablets

E-Readers

Portable DVD players

Electronics games units Travel Printers

Scanners

وطالبت الركاب بوضع تلك الأجهزة مع الحقائب أسفل الطائرة ومنع اصطحابها داخل مقصورة الطائرة والتي ستطبق اعتبارا من يوم الجمعة 24 مارس على جميع المسافرين المتجهين الى الولايات المتحدة الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكدت اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على الأجهزة الإلكترونية التي يحملها المسافرون القادمون إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات أغلبها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ردا على تهديدات إرهابية غير محددة.

وستطلب وزارة الأمن الداخلي من المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من مطارات في الأردن ومصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والمغرب وقطر فحص أجهزتهم الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم جهاز الهاتف المحمول، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمحمول ومشغلات أسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات.

وقال مسؤولون أميركيون إن شركات مثل طيران الإمارات أو الخطوط الجوية التركية التي تسير رحلات مباشرة من دبي أو اسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (أربعة أيام) اعتباراً من الساعة 7:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف نقال.