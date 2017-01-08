هذا ما يحدث داخل مصنع “كيت كات”

كثيرون يحبون أصابع شوكولاتة “كيت كات” المقرمشة، لكن هناك سراً قد لا يعرفه

كثيرون حول تلك الحشوة. إذ تم الكشف عن الكيفية التي يتم تصنيعها بها، وقد يكون أمراً لن تتوقعه، فتلك الحشوة التي تملأ بها مصنوعة من ألواح الشوكلاتة التالفة.

وأي قطع تالفة يتم إنتاجها، تعود مرة جديدة إلى بداية الخط، وتستخدم كحشوة داخل، الألواح الجديدة.

وهذا يعني أن أيّ قطع غير مطابقة حتى وإن كانت عبارة عن فقاعات صغيرة مرئية على سطح الشوكولاته، يتم إعادة تصنيعها.

وتحدثت عن ذلك إحدى العاملات في مصنع “نستله” واسمها جولي والكر، للمذيع غريغ

والاس، في “بي بي سي”.

وقالت إنهم يجمعون القطع التي لا تتمتع بصفات جيدة، ويعيدون تصنيعها لتستخدم كـ”ويفر”.

المصدر: العربي الجديد