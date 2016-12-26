هذا ما قالته شقيقة قاتل السفير الروسي

أكدت سحر ألتنتاش الشقيقة الأكبر لمولود ألتنتاش قاتل السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، انه كان يشرب الخمر ولا ينتمي لجماعة فتح الله غولن.

وأكدت في حوار مع صحيفة “حرييت” التركية أنه كان من الصعب عليها مشاهدة فيديو اللحظات الأخيرة لاغتيال السفير بالكامل، مشيرة الى ان “ما لفت انتباهي كان حركاته الغريبة لقد بدا وكأنه ينتظر الأوامر من شخص ما قبل أن يطلق النار على السفير ويرديه قتيلاً”.