هدية مميزة من أوكا لمي كساب في رأس السنة (صور)

شاركت الفنانة المصرية مي كساب محبيها على “انستغرام” بأحدث هدية تلقتها من زوجها الفنان الشعبي أوكا بمناسبة العام الجديد.

وكشفت عن الهدية غير المتوقعة التي تلقتها من أوكا وهي عبارة عن مصحف وردي اللون مع سحبة من ذات اللون، وشجرة كريسماس وردية، لتوضح لمحبيها أن زوجها اختار هذا اللون تحديداً في إشارة منه لابنتهما فريدة.

وكتب أوكا لزوجته معايدة مع الهدية قال فيها: “كل سنة وأنتي أحلى مامي في حياتي ومتزعليش مني أنتي حبيبتي”، لترد عليه كساب بطريقة رومانسية قائلة: “كل سنه وانت حبيبي ونور عيني انت وأحلى وأغلى هديه من رب العالمين اللهم باركلي فيهم واجعلها سنه رزق وخير وبركه وستر ورضا وصحه علينا جميعا كل سنه وأنتم بخير جميعا سنه خير يارب”.

وأضافت في تعليقها على الصورة: “الشجره السنه دي لونها بينك عشان خاطر عيون فرفوره قلب مامي”.