هدية مميزة لرانيا فريد شوقي من زوجها (صور)

نشرت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي عبر حسابها على موقع “فايسبوك”، صور للهدايا التي أهداها لها زوجها تامر الصراف، بمناسبة عيد الحب.

والهدايا عبارة عن مجسم كرتوني لصورة كبيرة لوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، ومجسم كرتوني آخر لصورة تجمعها بزوجها ترتدي فيها فستان أحمر.

وعلقت رانيا على الصور قائلة: “هدية الفلانتين.. فيه أحلى من كده وخصوصا صورة أبويا.. ميرسي يا روحي ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدني يا تيمو يارب”، ما أثار إعجاب متابعيها.