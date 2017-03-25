هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد سلسلة من الاشتباكات وسقوط جريحين اليوم

تُظهر هذه الاضرار حدة المعارك التي عاشها مخيم عين الحلوة في الايام الثلاثة الماضية.

ورغم المساعي والاتصالات السياسية لتطويق الاشكال الذي بدأ بين عناصر من جند الشام واخرين من فتح وأدى الى مقتل عنصر فتح محمد جنداوي فإن الاشكالات لم تتوقف واخرها اشكال عائلي في محلة بستان القدس تخلله اطلاق نار كثيف وقذيفة صاروخية ما اسفر عن سقوط جريحين من آل السعدي، لتكون حصيلة الاحداث الامنية في الايام الثلاثة الماضية وحتى اللحظة ثلاثة قتلى وخمسة جرحى .

ورغم حصر خلفيات تلك الأحداث حتى الآن بالفردية الا ان تزامنها في فترات متقاربة وغياب اي معالجة فعلية للوضع الأمني المتوتر عزز المخاوف من تكرارها او تطورها .

ويسود المخيم حالة من الترقب والحذر فيما اغلقت العديد من المؤسسات والمحال التجارية ابوابها تخوفا من تجدد تلك الحوادث.