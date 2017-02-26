هدوء حذر في عين الحلوة بعد اتفاق على وقف اطلاق النار

يسود هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات المستمرة بين الفصائل، بعدما نجحت القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية الاحد، في الوصول الى اتفاق مبدئي على وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع المخيم.

ورغم التوافق المبدئي إلا أن أجواء التوتر لا تزال مسيطرة في المخيم، حيث تشتد وتيرة الاشتباكات وتتراجع حدتها بين الحين والآخر، مع استمرار سماع رصاص القنص في الشارع الفوقاني. وعمد الجيش اللبناني إلى تكثيف إجراءاته الأمنية حول المخيم وأغلق مدخله الشمالي حفاظا على سلامة المارة.

بدوره، اتهم قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، من أسماها بـ”مجموعة مأجورة”، بأنها “لا تزال تطلق رصاص القنص وتوتر الوضع في منطقتي البركسات والصفصاف وكامل المخيم”، مضيفا إن “حركة فتح كانت ولا زالت حريصة على أمن عين الحلوة وأبناء شعبه، الا انه وفي حال بقيت هذه المجموعة تتمادى في التوتير، فإن حركة فتح لن تسكت بعد الآن، ولن نسمح بأن توجه أي صفعة لأي من عناصرنا، وسترد حركة فتح الصاع صاعين”.

وختم: “من يعملون على التوتير يجب تسليمهم الى الدولة اللبنانية، لأنهم مأجورون ولديهم اجندات خارجية لا تمت إلى القضية الفلسطينية بصلة”.

وكانت القوى الفلسطينية اوفدت مندوبين من قبلها الى كل من قيادتي “فتح” في حي البركسات والقوى الاسلامية في حي الصفصاف لتثبيت وقف اطلاق النار، قبل استكمال الخطوة التالية بسحب المسلحين.

ودعت قيادة “حماس” الى سحب المسلحين من الشوارع ووقف إطلاق النار فورا واعتبرت ان هذه الاشتباكات العبثية لا تخدم الا العدو الصهيوني وتسيء الى قضية اللاجئين الفلسطينيين التي هي جوهر القضية الفلسطينية.

ولا تزال الإشتباكات تندلع بين الحين والآخر في الشارع الفوقاني داخل مخيم عين الحلوة, بين عناصر من حركة “فتح” واخرين من مجموعات متشددة تسببت بوقوع 4 جرحى حالتهم مستقرة بين صفوف الأهالي وأضرار في الممتلكات.

وكانت قد تجددت الاشتباكات ظهر اليوم في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوة، حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة وقنابل الانيرغا، والقذائف الصاروخية سمعت أصواتها في أرجاء صيدا.

إلى ذلك، وقع إشكال بين عائلتين في شارع القدس داخل المخيم، تطور إلى إطلاق نار. وتعمل الجهات المعنية على حله وإعادة الأمور الى طبيعتها.