هدنة سوريا في يومها العاشر.. وعداد الخروقات يتزايد

A man reacts amidst damage from what activists said was an airstrike by forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad in the al-Katerji district in Aleppo September 20, 2015. REUTERS/Abdalrhman Ismail
مع دخول الهدنة التركية الروسية في سوريا يومها العاشر سجل المرصد السوري لحقوق الانسان مزيداً من الخروقات في عدد من المناطق السورية بالاضافة الى الخروقات المتواصلة في وادي بردى.
ففي حلب استهدفت قوات النظام حي السبيل ومنطقة السريان القديمة بالقذائف المدفعية بينما استهدفت طائرات النظام كلا من منطقة الراشدين وكفرناها وخان طومان وبلدة العيس ومناطق اخرى بريف حلب.
أما في حماة فاستهدف قوات النظام بالمدفعية والطائرات،قرية لحايا وبلدة مورك بريف حماة
بينما ردت فصائل المعارضة بقصف بلدة الربيعة التي تسيطر عليها قوات النظام بالقذائف الصاروخية
وفي حمص قصفت قوات النظام مناطق في قرية أم شرشوح والحولة والمزارع الغربية لمدينة تلبيسة بريف حمص
وسجل المرصد السوري أيضا مقتل أحد عناصر النظام خلال الاشتباكات التي دارت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في محيط بلدة محجة بريف درعا في حين استمرت قوات النظام باستهداف عدة مناطق بريف درعا بالقذائف المدفعية.
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