هدنة سوريا صامدة رغم خروقات النظام وحلفائه

يبدو أن مفاعيل قرار وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا لم تحظى برضى قوات النظام الذي يسعى مع حلفائه على ما يبدو الى إفشال الإتفاق التركي الروسي عبر الخروقات المتتالية على أكثر من جبهة.

عشرات البراميل المتفجرة تكفل بإلقائها النظام السوري من الجو على وادي بردى في ريف دمشق قابلتها محاولات من عناصر حزب الله لإقتحام المنطقة التي لا تزال تواجه هذه الحملة الشرسة منذ أسبوع.

وفي ريف دمشق سجل سقوط مدني بفعل رصاص قنص قوات الأسد على مدينة دوما فيما كثفت الميليشيات الطائفية قصف المنطقة وجبهة الميدعاني في الغوطة الشرقية.

خروق أخرى شهدها ريف حلب الجنوبي من قبل مدفعية الميليشيات الإيرانية وكذلك في ريف إدلب وحماة التي تعرضت لعشرات الغارات الجوية.

على الرغم من هذه الانتهاكات الا أن الهدنة أسكتت أصوات المعارك في جبهات أخرى لكن المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المسلحة أسامة أبو زيد اعتبر أن هذا الهدوء لن يدوم طويلا في حال لم تضع روسيا حدا لانتهاكات النظام وإيران وميليشياتها مؤكدا أنه لا يمكن حصول المفاوضات السياسية المقررة بعد شهر في العاصمة الكازاخية تحت وطأة البراميل والقصف.

وأمام غياب خطر الطيران السوري والروسي استغل المدنيون سريان الهدنة في أرياف دمشق وحماة وإدلب وحلب وخرجوا في مظاهرات سلمية في جمعة الثورة تجمعنا مرددين هتافات تطالب بتوحيد الفصائل واخرى تنادي بالحرية وبإسقاط النظام.

كما ناشد المتظاهرون فصائل المعارضة الاستعداد لأي سيناريوا محتمل قد تعمل على تنفيذه قوات الأسد تحت ستار الهدنة.