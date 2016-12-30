مروحيات النظام تقصف بردى رغم الهدنة.. وكازاخستان تحضر للمباحثات السورية

أفادت لجان التنسيق السورية أن مروحيات النظام السوري استهدفت وادي بردى بـ 12 برميلا متفجراً (شمال غرب دمشق).

المرصد السوري

كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات اندلعت، ظهر الجمعة، في منطقة وادي بردى شمال غرب العاصمة السورية، بعد ساعات على دخول وقف إطلاق النار الذي وقع الجمعة في أنقرة برعاية تركية روسية حيز التنفيذ.

وأوضح المرصد أن مروحيات النظام قصفت مواقع لفصائل من المعارضة ولجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً)، لافتاً إلى أنه “لم يعرف الطرف المسؤول عن اندلاع تلك الاشتباكات التي تعد خرقاً لوقف إطلاق النار”.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار واجه قبل الاشتباكات في بردى بداية هشة، إذ بعد ساعات من دخوله حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس-الجمعة، قال المرصد إن اشتباكات اندلعت بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام، لكنه أكد أن الاتفاق لا يزال سارياً وصامداً رغم الانتهاكات في حماة وإدلب.

عودة المظاهرات ورغم الانتهاكات وبعد ساعات على بدء الهدنة في سوريا، دعا ناشطون إلى تنظيم مظاهرات، اليوم الجمعة، في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك تحت شعار “تجديد العهد للثورة السورية”. وقالت مصادر ميدانية إن تنسيقيات الثورة السورية أطلقت شعار “تجديد العهد للثورة السورية” للمظاهرات التي ستنظم في “المناطق الخارجة عن سيطرة النظام”.

كازاخستان تحضر للمباحثات السورية

من جهته، أمر رئيس كازاخستان، نور سلطان نزار باييف، وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة آستانة، وسط تفاؤل من الحكومة السورية بالتوصل إلى تسوية سياسية.

ويأتي إعلان مكتب باييف عن الاستعدادات الكازاخية، عقب كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم امس الخميس، عن التوصل لوقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا برعاية موسكو وأنقرة.