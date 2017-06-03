قالت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، إنها ألقت القبض على مشتبه به آخر فيما يتصل بالتفجير الانتحاري على حفل غنائي شهدته مدينة مانشستر الشهر الماضي.

وأضافت أنها قبضت على المشتبه به في مانشستر، وأن عدد المحتجزين فيما يتصل بالهجوم بلغ بذلك 11 شخصا.

وأطلقت السلطات سراح ستة آخرين دون توجيه اتهامات إليهم.

هذا وضربت الشرطة البريطانية طوقا أمنيا في وسط مدينة مانشستر، وضبطت سيارة أمس الجمعة قالت إنها ربما تكون مهمة لتحقيقاتها.

وتحاول الشرطة تحديد تحركات سلمان عبيدي قبل أن يقتل 22 شخصا في حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي في 22 مايو/أيار في أسوأ هجوم يشنه داعش في بريطانيا منذ 12 عاما.