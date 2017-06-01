هجوم على منتجع بالعاصمة الفلبينية وداعش يتبنى

ذكرت وسائل إعلام فلبينية محلية أن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في منتجع ترفيهي في العاصمة مانيلا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) وانتشر أفراد مسلحون من الشرطة في الموقع. ولم يمض وقت طويل حتى تبنى داعش الهجوم على المنتجع.
ولم يتسن الوصول على الفور لإدارة الإطفاء والشرطة للتعليق.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المنتجع القريب من مطار المدينة وتتصاعد من مبنى فيه أعمدة الدخان.
وقال مصدر في أحد المنتجعات إن الموظفين يتم إجلاؤهم ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل. وقال إن الشرطة تسيطر على الوضع بالكامل حاليا.
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