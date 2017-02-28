هجوم شرس من هيفا وهبي لمنتقدي صورها

علّقت النجمة هيفا وهبي على التعليقات المسيئة التي تُكتب أسفل صورها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كتبت عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” قائلةً: “يا ريت كل حدا عنده عقد نفسية يعمل Unfollow لأنكم صراحة مرضى ومليانيين عقد وغيره غريبة ومدعين دينياً والدين أخلاق وأنتوا بلا أخلاق. حلو عن سمانا أنتوا ناس كلاب ورأي فيكم أوسخ من تعليقاتكم التي تكتبونها تحت صوري بـ 1000 مرة الله يرد الأذى فيكم وفي أهلكم”.

وأضافت: “تتلصصون من ورا تلفونكم ويلا مين نزل صورة بتلهثو مثل الكلاب وراها.. شتايم في أعراض الناس ليل نهار بدون تعب، حولتوا السوشال ميديا إلى مباراة ما بينكم للتعبير عن تربيتكم الرديئة، أكثر شي مفرحني أنكم صرتو مكشوفين خلص”.