أكد مصدر أمني يمني في محافظة لحج اليوم الاثنين سقوط 14 قتيلاً منهم 7 من عناصر تنظيم القاعدة و4 من أفراد الأمن و3 مدنيين.

وأفاد المصدر أن من بعض قتلى القاعدة كانوا يرتدون أحزمةً ناسفة أثناء محاولتهم التسلل إلى مقر السلطة المحلية، لكن قوات الأمن أحبطت هذا الهجوم قبل دخول الانتحاريين إلى المبنى وتفجير أنفسهم.

ويأتي هذا الهجوم المحبط بعد قيام انتحاري يقود سيارة مفخخة بتفجيرها قرب بوابة مبنى السلطة المحلية للمحافظة، مما أعقبه اشتباكات بين قوات الأمن وعناصر القاعدة الذين حاولوا محاصرة مبنى المحافظة بينما اعتلى بعض القناصة أسطح المباني المطلة على مبنى السلطة المحلية.

وأفاد المصدر أن محاولة عناصر القاعدة الهجوم على مقر السلطة المحلية هدفه دخول المبنى لإخراج عناصر القاعدة المحتجزين لدى إدارة أمن لحج في نفس المبنى. وشدد المصدر على أن عملية القاعدة هذه فشلت بعد تصدي أفراد الأمن لها.

وأكد المصدر أن قوات الأمن تلاحق الآن باقي عناصر القاعدة الذين فروا نحو بعض المزارع المحيطة بالمدينة فيما وصلت تعزيزات أمنية من عدن إلى الحوطة عاصمة لحج.

وتنتشر الآن قوات الأمن بشكل مكثف في شوارع المدينة كما استحدثت حواجز أمنية مشددة على مداخلها.