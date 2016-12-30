هبة مالية من الجمارك الى الصليب الأحمر

زار ظهر اليوم وفد من إدارة الجمارك، المركز الرئيسي لجمعية الصليب الأحمر في شارع سبيرز، ضم: مدير الجمارك العام شفيق مرعي يرافقه وفد من إدارة الجمارك، وكان في استقبالهم رئيس الجمعية الدكتور أنطوان الزغبي والأمين العام جورج الكتاني، حيث قدم مرعي باسم الجمارك الى الزغبي هبة مالية لدعم ومساندة الأنشطةالإنسانية للصليب الأحمر، وهذه الهبة مقدمة من كافة عناصر الجمارك.

الزغبي

وتوجه الزغبي بكلمة شكر وتقدير الى “إدارة وعناصر الجمارك اللبنانية”، منوها “بهذه المبادرة الإنسانية الصادقة”، معتبرا ان “هذه اللفتة الكريمة مثالا يحتذى به”.