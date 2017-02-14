هاميلز : نريد تقديم افضل ما لدينا امام الارسنال

اكد لاعب نادي بايرن ميونخ الالماني ماتس هاميلز أن الفريق البافاري يريد تقديم افضل ما لديه وذلك خلال المباراة المرتقبة التي ستجمعه غداً ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .
وفي حديث له ، قال هامليز :”نحن نلعب على أرضنا ونود أن نقوم بالضغط العالي منذ البداية علينا أن نكون الفريق الأفضل ونظهر لأرسنال كم هو من الصعب اللعب في الاليانز ايرينا”.
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