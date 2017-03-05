هامبورغ يعود لطريق الانتصارات أمام هيرتا برلين

حقق هامبورغ اليوم فوزا مفاجئا بهدف نظيف على حساب ضيفه هيرتا برلين في الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب آيمتيش آرينا.
وجاء هدف المباراة الوحيد (د77) عبر اللاعب البين إيكدال.
ويأتي هذا الفوز عقب خسارة هامبورغ في الجولة الماضية من بايرن ميونيخ بثمانية نظيفة والتعادل في تلك التي تسبقها مع فرايبورغ بهدفين لمثلهما.
وبهذا الفوز رفع هامبورغ رصيده إلى 23 نقطة في المركز 17 بينما تجمد عند 37 نقطة في المركز الخامس.
26 قرية في قبضة البيشمركة منذ انطلاق عملية الموصل
دوري كرة السلة: فوز سهل لبيبلوس على الحكمة
عون امام وفد الرهبنة المارونية: نناضل كي لا يترك أحد أرضه
إخلاء مبنى مهدد بالسقوط في برج البراجنة
قوات الدفاع السعودي تسقط صاروخاً بالستياً في سماء عسير
Powered By Future Television s.a.l