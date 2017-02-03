هامبورغ يصعّد من موقفه بفوز مستحق امام ليفركوزن‎

ضمن فعاليات الجولة 19 من منافسات الدوري الالماني ” البوندسليغا ” ، حقق نادي هامبورغ فوزاً مستحقاً امام بايرليفركوزن وبواقع 1-0 ليخرج الديناصورات بثلاث نقاط ثمينة جداً جعلتهم يقفزون الى المركز الـ16 مؤقتاً ولم يظهر لاعبو ليفركوزن بالاداء المتوقع منهم لتبدأ الشكوك تحوم حول المدرب شميدت ومدى بقائه في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق في هذا الموسم .

وكان الشوط الاول عقيماً من قبل لاعبي ليفركوزن حيث فشل ابناء المدرب روجر شميدت من مجاراة فورة لاعبي هامبورغ والذين كانوا الطرف الافضل حيث هددوا مرمى الحارس بيرند لينو في العديد من المناسبات وتألق الدولي الالماني في التصدي لمحاولات ابناء المدرب غيسدول ولم يظهر لاعبو ليفركوزن بالاداء الهجومي المتوقع منهم حيث فشلوا في الوصول الى مرمى الديناصورات بالرغم من استحواذهم على الكرة وشكلت مرتدات لاعبي هامبورغ خطورة كبيرة ولكن الحظ عاندهم في افتتاح التسجيل لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين .

وبدأ الشوط الثاني بتغييرات جذرية من قبل المدرب رودجر شميدت حيث ادخل كل من ستيفان كيسلينغ وجوليان براندت من اجل تحسين مردود الفريق الهجومي وليبدأ لاعبو الباير في الوصول الى مرمى الحارس رينيه ادلر ولكن خطورتهم اقتصرت على بعض المحاولات الطفيفة وبدوره واصل لاعبو هامبورغ خطورتهم المعهودة في الهجمات المرتدة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن ابناء المدرب غيسدول وفي الدقيقة 76 تمكن المدافع بابادوبولوس من خطف هدف التقدم لهامبورغ برأسية جميلة خدعت الحارس بيرند لينو ليهدي ليفركوزن التقدم بعد تمريرة حاسمة من نيكولاس مولر وليبدأ بعدها لاعبو ليفركوزن بالضغط اكثر على مرمى الحارس ادلر وحرمت العارضة مهاجم ليفركوزن كيسلينغ من هدف التعادل بعد رأسية جميلة لتنتهي المباراة بفوز هامبورغ بواقع 1-0 .