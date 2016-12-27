هامبورغ يتعاقد مع الالباني مافراي

اعلن نادي هامبورغ الالماني عن التعاقد رسمياً مع نجم نادي كولن الدولي الالباني مرغيم مافراي دون الافصاح عن قيمة الصفقة.

ووقع صاحب الـ 30 عام على عقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق، بعدما فضل الرحيل عن كولن كون عقده مع الفريق ينتهي في الصيف القادم.