هامبورغ يتعاقد رسمياً مع مدافع ليفركوزن

كشف فريق هامبورغ الالماني عن تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب اليوناني الدولي كيرياكوس بابادوبولوس مدافع فريق ليفركوزن على سبيل الاعارة حتي نهاية الموسم الجاري.

واعلن موقع هامبورغ الرسمي أن النادي الالماني نجح في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً فقط علي سبيل الاعارة من باير ليفركوزن بعد فسخ اعارته مع نادي لايبزيغ.