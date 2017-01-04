هال سيتي يعلن إقالة مدربه

أعلن نادي هال سيتي، المتعثر في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم مساء الثلاثاء، إقالة مدربه مايك فيلان، بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي انتصار في آخر شهرين.

وتولى فيلان، المدافع السابق لمانشستر يونايتد، تدريب هال سيتي لأقل من ثلاثة أشهر، لكن مسيرته جاءت سلبية حيث يحتل الفريق المركز الثاني من القاع في جدول الترتيب.

جاء إعلان هال سيتي عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرا إلى أن رحلة البحث عن مدرب جديد بدأت بالفعل.